Мартин Репинский добился от Рийгикогу возмещения расходов на аренду квартиры в Таллинне в размере 10 000 евро. У него есть дом в Виймси

”В случае более длительных заседаний, у меня есть место, где я могу немного отдохнуть после работы и не ехать в Виймси”, — объяснил Репинский Õhtuleht стоимость аренды квартиры.

В то же время Репинский, недавно прославившийся оказанием услуг такси, добился от Рийгикогу возмещения расходов на топливо в размере 8615 евро.

О том, что Репинский подрабатывает водителем такси в Bolt выяснилось в конце прошлого года. Он находится за рулем и во время заседания Рийгикогу.

Репинский объяснил Delfi, что присутствовал при таких важных событиях, как голосования, например. Однако после этого он садился за руль. ”При этом я использовал наушники и слушал, что там говорят, чтобы не отставать от происходящего”, — сказал он.

Репинский получил выговор от своей партии за такие действия. Яанус Карилайд, лидер фракции Центристской партии, заявил, что, если трудоспособность Репинского не восстановится, тот уйдет в отставку.

Как член Рийгикогу Репинский зарабатывает 4399,43 евро в месяц.