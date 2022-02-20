Фигурное катание
20.02.2022, 17:59

Тутберидзе о деле Валиевой: те, кто еще вчера улыбался, как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции

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Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused Tallinn 2022 iluuisugala
Foto: Rauno Volmar

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о допинг-скандале с участием Камилы Валиевой во время Олимпиады в Пекине. Об этом пишет Sports.ru.

”Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе.

Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину”, — написала Тутберидзе в инстаграме.

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