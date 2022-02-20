Тутберидзе о деле Валиевой: те, кто еще вчера улыбался, как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции

”Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе.

Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину”, — написала Тутберидзе в инстаграме.