20.02.2022, 17:59
Тутберидзе о деле Валиевой: те, кто еще вчера улыбался, как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции(4)
Foto: Rauno Volmar
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о допинг-скандале с участием Камилы Валиевой во время Олимпиады в Пекине. Об этом пишет Sports.ru.
”Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе.
Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину”, — написала Тутберидзе в инстаграме.