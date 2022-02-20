Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца: мы очень благодарны Эстонии за поддержку, в частности за Javelin
У границ Украины сконцентрировано уже более 150 тысяч российских военных. К сожалению, мы не видим никаких признаков в том, что Российская Федерация заинтересована в деэскалации. Ситуация с безопасностью вокруг Украины остается напряженной. На днях российскими войсками был обстрелян детский сад в Станице Луганской. Это явное военное преступление и провокация, а также очередное нарушение Минских соглашений. Нарушения фиксируются каждый день.
В субботу Российская Федерация заявила о том, что два украинских снаряда упало на территории России. И это однозначно фейковое заявление. Мы не стреляли, это не наши снаряды. Последнее в чем Украина заинтересована — дальше эскалировать ситуацию. Наоборот, для нас очень важно, чтобы был мир. Мы согласны к любым форматам переговоров для того, чтобы достичь деэскалации. Сейчас очень важна активная дипломатия. Нейтралитет стран по этому вопросу может играть на руку Российской Федерации. Поэтому мы считаем, что нужно использовать весь инструментарий, который в руках у нас и наших партнеров: пакет санкций, предоставление оружия Украине. В том числе — финансовые ресурсы, чтобы помочь поддержать экономику Украины.
Мы очень благодарны Эстонии за огромную поддержку как со стороны президента, правительства, так и эстонского народа. Мы ее ощущаем все время. В частности, за предоставление оборонительного вооружения: в Украину уже прибыли противотанковые комплексы Javelin. Это оборонительное вооружение, которое Украина, конечно, не собирается использовать для нападения. Оно для защиты.
Наряду с тем, что мы видим постоянные провокации на Донбассе, ситуация очень сильно эскалируется. Против Украины со стороны России ведется интенсивная гибридная война с использованием дезинформации и кибератак. Россия начала распространять пропаганду, о так называемом геноциде на оккупированных территориях, об атаке на химические объекты. Я хочу еще раз подчеркнуть, что Украина никогда не планировала и не планирует подобных действий на Донбассе. Мы полностью сосредоточены на поиске дипломатического решения, в том числе в рамках Минских соглашений, в рамках ”нормандского формата”.
Со своей стороны хочу отметить: очень жаль, что Россия в очередной раз отказалась от участия в трехсторонней контактной группе. Мы призываем всех наших партнеров осудить все нарушения режима перемирия на Донбассе и призвать Россию, Москву деэскалировать ситуацию. Эта новая волна военной агрессии против Украины приведет к серьезным последствиям не только для безопасности Украины, но и для безопасности всей Европы.
Мы призываем всех партнеров выступить в поддержку Украины, осудить агрессивную провокационную политику России на Донбассе в отношении Украины в целом. Мы выступаем за то, чтобы санкции были введены превентивно, поскольку Россия совершила очень много действий в нарушении Минских соглашений и в нарушении международного права. В том числе — паспортизация наших граждан на территории оккупированного Донбасса.