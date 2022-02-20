За сутки в Эстонии прибавилось 4111 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 20 февраля в больнице находятся 586 пациентов с коронавирусом. Из них 302 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь, 202 (или 67%) не вакцинированы и 100 (или 32%) прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 73 новых историй болезни, из них 37 случае пациентов нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19.За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 42 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло четыре человека, трое из которых не были вакцинированы: 84-летняя женщина, 86-летняя женщина, 91-летняя женщина и 93-летняя женщина.

За последние 7 дней было инфицировано в среднем 341,5 привитых в день на 100 000 полностью привитых и в среднем 509,3 непривитых в день на 100 000 непривитых.

За сутки было сделано 696 доз вакцины, из них новых вакцинаций - 88. На сегодняшнее утро 425 095 человек получили дополнительную или бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 62,9%.

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