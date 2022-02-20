Борис Джонсон: Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года

Джонсон сказал в интервью Софи Раворт из BBC: "Налицо все признаки того, что план в некотором смысле уже начал претворяться в жизнь”.

Премьер-министр сказал, что президент США Джо Байден сообщил западным лидерам, что по данным разведки, российские войска планируют не просто войти в Украину с востока через Донбасс, но и через территорию Беларуси оказаться в окрестностях Киева.

”Боюсь, что план, который мы видим, направлен на что-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба”, — сказал премьер-министр.

Он добавил, что люди должны понимать, что это грозит гибелью не только украинцев, но и ”молодых россиян”.