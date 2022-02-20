Swedbank: нет гарантий, что ставка Euribor продолжит оставаться на низком уровне
За год процентная ставка по жилищным кредитам, а точнее часть, которую определяют коммерческие банки, снизилась на четверть процента – все из-за выхода на рынок новых банков, и как следствие – усиление конкуренции. Вместе с тем средняя ставка по жилищным кредитам в Эстонии выше, чем в остальной Европе, пишет rus.err.ee.
По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргмаа, сейчас ставка Euribor (Европейская межбанковская ставка предложения) находится на очень низком уровне, но никто не гарантирует, что она останется такой, например, на протяжении 25 лет. "Поэтому каждый ходатайствующий о кредите должен хорошо продумать, справится ли он с выплатами в случае, если его доходы уменьшатся или вырастет Euribor".
Согласно прогнозам относительно Euribor, его отрицательное значение может к концу года стать положительным.