Swedbank: нет гарантий, что ставка Euribor продолжит оставаться на низком уровне

По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргмаа, сейчас ставка Euribor (Европейская межбанковская ставка предложения) находится на очень низком уровне, но никто не гарантирует, что она останется такой, например, на протяжении 25 лет. "Поэтому каждый ходатайствующий о кредите должен хорошо продумать, справится ли он с выплатами в случае, если его доходы уменьшатся или вырастет Euribor".