Двукратный олимпийский чемпион — об игре сборной России: ребята не отыграли турнир, а отработали

Двукратный олимпийский чемпион в эфире Первого канала высказался о поражении от команды Финляндии (1:2).

”Хочется поблагодарить ребят, потому что они отработали этот турнир. Не отыграли, а именно отработали.

Потому что команда была заточена именно на работу — на работу жесткую, до конца. И им чуть не хватило в этом матче, где финнам, которые тоже были дисциплинированны, больше повезло.

Но в целом вся команда заслуживает уважения — они старались, они выложились по полной программе. И быть в финале на расстоянии одного броска от золота — это очень грустно.

С другой стороны, мы понимаем, что финны, которые были чемпионами мира совсем недавно, — тоже команда опытная, она тоже была близка чтобы стать олимпийским чемпионом — они этого достигли.

Хочется пожелать ребятам, чтоб из этого турнира мы вынесли какие-то уроки. Все-таки наш хоккей должен быть немножко другим, скажем так.

Все-таки мы должны растить игроков, которые играют в хоккей техничный, хоккей умный и комбинационный. Безусловно, нужна и оборона — вопросов нет”, — заявил Ларионов.