Кая Каллас в интервью Deutsche Welle: Мы теряли независимость и не желаем этого другим

DW: Госпожа премьер-министр, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что хочет, чтобы санкции против России были применены сейчас. Как вы думаете, для этого уже настало время?

Кая Каллас: На самом деле он сказал: если вы говорите, что нападение (России на Украину. — Ред.) вот-вот произойдет, то санкции должны вводиться уже сейчас. Но он также признал, что существуют разные точки зрения. США говорят, что атака вот-вот произойдет, но у Украины другие разведывательные данные. Так что я его слова поняла так: знаете, если вы уверены, что нападение произойдет, введите санкции сейчас, но поскольку такой уверенности нет, то сейчас это не вариант.

- Это особенная конференция. Об этом сегодня говорили многие выступавшие. Чем она знаменательна для вас? Вы чувствуете, что Запад меняет свое отношение к Украине и России?

- Я думаю, что эта конференция проходит в нужное время из-за ситуации с безопасностью в Европе. Все больше европейцев видят, что делает Россия, и все больше обеспокоены этим. Так или иначе, сейчас меньше наивности в отношении России, и есть очень серьезная обеспокоенность в отношении Украины и того, что Россия там делает.

- Поговорим о вашей стране: Эстония является членом НАТО. Насколько безопасно вы себя чувствуете?

- Мы не видим никакой военной угрозы на границах и являемся частью НАТО, а значит, у нас есть пятая статья, которая гласит, что нападение на одного (члена НАТО. — Ред.) равно нападению на всех. Наши союзники на нашей стороне. Но если что-то произойдет в Украине, то точно изменится общая ситуация с безопасностью не только в странах Балтии, но и во всей Европе, потому что в Европе будет большая война.

- Эстония хотела бы поставить в Украину старые немецкие гаубицы типа D30 времен ГДР. Германия сделать этого не дает и говорит, мол, мы все еще думаем. Что, по-вашему, произойдет? Даст ли Германия зеленый свет вашей стране на поставки этого оружия Киеву?