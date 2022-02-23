23.02.2022, 10:25
ОНЛАЙН | Украина рекомендует гражданам покинуть Россию, "ЛНР" и "ДНР" попросили военную помощь
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Россия признает независимость от Украины самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин и сообщил о нем в обращении к россиянам в понедельник вечером.
Западные страны внедряют санкционный пакет в ответ на признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". Их новый статус, по сути, означает выход России из Минских соглашений.
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