ОНЛАЙН | Путин подписал указы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР и ввел туда войска

Россия признает независимость от Украины самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин и сообщил о нем в обращении к россиянам.

В понедельник, 21 февраля, с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР к Путину обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В середине дня президент провел заседание Совета безопасности, на котором обсудил такую возможность и пообещал принять решение до конца понедельника, а затем подписал соответствующий указ.

После завершения заседания российского Совбеза глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по просьбе президента страны Владимира Зеленского обратился в Совет Безопасности ООН с запросом о проведении консультаций в рамках Будапештского меморандума. Кулеба указал, что консультации должны быть проведены ”немедленно” и на них необходимо обсудить ”неотложные действия, направленные на деэскалацию, а также практические шаги по обеспечению безопасности Украины”.

Сам Зеленский ранее заявлял, что признание ДНР и ЛНР будет означать ”односторонний выход” России из минских соглашений и предполагал, что Москва не пойдет на этот шаг. Против такого решения выступали и европейские страны. По их мнению, данное решение нарушает не только минские договоренности, но и суверенитет Украины.

Также Путин поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира российскими вооруженными силами. Ближе к полуночи по эстонскому времени в сети появились видео с передвижениями бронетехники внутри Донбасса.

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