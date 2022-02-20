20.02.2022, 09:05
ОНЛАЙН | Путин обсудил с Совбезом РФ независимость непризнанных ДНР и ЛНР и заявил, что примет решение сегодня
Foto: Rauno Volmar
На линии разграничения между непризанными ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной с другой продолжает нарастать напряженность. В понедельник 21 февраля президент РФ Владимир Путин созвал Совет Безопасности своей страны, чтобы обсудить, признавать ли независимость самопровозглашенных территорий.
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