ОНЛАЙН | Путин обсудил с Совбезом РФ независимость непризнанных ДНР и ЛНР и заявил, что примет решение сегодня

На линии разграничения между непризанными ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной с другой продолжает нарастать напряженность. В понедельник 21 февраля президент РФ Владимир Путин созвал Совет Безопасности своей страны, чтобы обсудить, признавать ли независимость самопровозглашенных территорий.