ОНЛАЙН | Последствия признания "ДНР" и "ЛНР": главные новости к этому часу в одной статье

Россия признает независимость от Украины самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин и сообщил о нем в обращении к россиянам в понедельник вечером.

Западные страны готовят санкционный пакет в ответ на признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". Их новый статус, по сути, означает выход России из Минских соглашений. Совет безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) по призыву Украины и ее союзников провел срочное заседание на фоне "признания" Россией "независимости" так называемых республик.

В это время глава самопровозглашенной ДНР Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения. МИД РФ признал, что согласно новому договору, размещение там российских военных баз реально, но Москва пока не планирует это делать. Однако в социальных сетях появляется множество видео, на которых российская бронетехника въезжает вглубь Донбасса

В это время акции Сбербанка и "Газпрома" рухнули почти на 20%. Это крупнейший обвал за последние четырнадцать лет, после событий в Осетии в 2008 году. Российский рубль тоже страдает, став самой волатильной валютой в мире. Одно евро сейчас составляет 91 рубль, один доллар 80 рублей. Германия приостановила сертификацию "Северного потока 2", а Telia и Elisa прекратили вещание российских телеканалов в бесплатном пакете.

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