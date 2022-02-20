ОНЛАЙН | Конфликт в Украине. Всё самое главное к этому часу
«Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей республики», — написал глава так называемой народной милиции ДНР Денис Синенков.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, где заявил, что Киев не будет наступать, но готов ко всему. Он назвал провокацией обстрелы в Ростовской области, в которых Россия обвиняет украинскую сторону. «Там никто не ранен и не убит. Это просто цинизм такого уровня, что они сами у себя что-то подрывают, что они стреляют, это не первый раз с 2014 года», — сказал он.
Зеленский заявил, что не знает, чего хочет президент России, поэтому предложил Владимиру Путину встретиться.
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