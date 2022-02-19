19.02.2022, 21:55
ФОТО | 128 нарушений за два дня: полиция проверила ношение масок в общественном транспорте Таллинна
Foto: Taavi Sepp
В пятницу и субботу полиция проверяла соблюдение требований обязательного ношения масок в столичном общественном транспорте.
”Мы провели контроль в соответствии с оценкой рисков Департамента здоровья, согласно которой ношение масок в общественном транспорте по-прежнему остается очень важной мерой, поскольку мы имеем дело с небольшой закрытой площадью, где собирается много людей", — сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск.
За два дня полиция проверила в общей сложности почти 200 транспортных средств в столичных районах Кесклинн и Ласнамяэ. Всего было возбуждено 128 дел о проступках.
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