В Ляэнемаа в тяжелой аварии погиб человек

К сожалению, один человек получил настолько тяжелые ранения, что врачам не удалось его спасти.

В аварии пострадали еще два человека, они госпитализированы.

Движение транспорта на месте аварии нарушено, пожалуйста, следуйте указаниям полиции.

Новость дополняется...

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.