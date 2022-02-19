19.02.2022, 21:13
В Ляэнемаа в тяжелой аварии погиб человек
Foto: Argo Ingver
Сегодня около 19:45 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у поселка Херьява на трассе Яасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла.
К сожалению, один человек получил настолько тяжелые ранения, что врачам не удалось его спасти.
В аварии пострадали еще два человека, они госпитализированы.
Движение транспорта на месте аварии нарушено, пожалуйста, следуйте указаниям полиции.
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