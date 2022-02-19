Глава МИД Латвии: Пора вводить санкции в отношении России

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что ЕС уже сейчас должен начать введение санкций в отношении России в связи с эскалацией ситуации на украинско-российской границе и в Донбассе. Соответствующее заявление глава МИД сделал в субботу, 19 февраля, в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.

По словам Ринкевичса, обсудить введение санкций и направить Москве "политический сигнал" можно будет 21 февраля на заседании Совета ЕС по иностранным делам на уровне глав МИД. "Если до понедельника мы не увидим никакого улучшения ситуации, мы должны обсудить (вопрос санкций. — Ред.), и мы должны действовать серьезно и послать этот политический сигнал", — заявил министр.

Ринкевичс уточнил, что принятие политического решения лишь запустит механизм, который включает в себя последующие юридические шаги. Предпринимать их ЕС должен "в тесной координации и сотрудничестве" с США, Великобританией и Канадой, уверен Ринкевичс.

Латвия настаивает на большем присутствии НАТО

Говоря о возможности российской агрессии в отношении Латвии и других стран Балтии, Эдгарс Ринкевичс отметил: "НАТО, ЕС — это лучшее решение в области безопасности, которое кто-либо может иметь XXI веке. Исходя из этого, я считаю, что мы чувствуем себя в безопасности".

В то же время министр отметил, что Риге необходимо большее присутствие НАТО для ответа на "дефицит безопасности, созданный Россией".

Мюнхенская конференция по безопасности в условиях эскалации вокруг Украины

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в условиях новой эскалации вокруг Украины. Москва еще несколько месяцев назад подвела к украинским границам десятки тысяч военных и военную технику. В Киеве и на Западе видят в этом угрозу прямого дальнейшего военного вторжения в Украину. Москва отрицает наличие таких планов и обвиняет страны Запада в вооружении Киева и проведении маневров вблизи границ РФ.

За последние месяцы, по оценке США, Россия увеличила численность войск на границе с Украиной до 190 тысяч. Президент США Джо Байден 18 февраля выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин принял решение о вторжении на украинскую территорию "на следующей неделе, в ближайшие дни".