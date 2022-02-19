ВИДЕО | "Русские и здесь": Зеленский пошутил о российской кибератаке во время выступления в Мюнхене

В тот момент, когда украинский глава захотел послушать перевод вопроса, поступившего от журналистки, у него перестали работать наушники.

”Одну секунду, я думаю, это кибератака. Можно мне другую [гарнитуру] для перевода? Вот видите, Россия не присутствует, но они здесь”, — пошутил президент Украины.

Зеленский извинился на английском языке, признав, что техника не работает и послушать перевод невозможно. Вскоре ему принесли другую гарнитуру, после чего президент Украины продолжил общение на конференции.