Лаури Ляэнеметс: центристы в правительстве почти ничего не делают для защиты людей от сверхвысокой инфляции

”В очередной раз мы видим, как Центристская партия продолжает играть в правительстве роль внутренней оппозиции, предлагая вместо реальных решений какие-то косметические меры, от которых попавшим в трудную материальную ситуацию людям нет пользы. Министр здоровья и труда Танель Кийк предлагает одни половинчатые налоговые решения, да и те смогли бы вступить в силу лишь через год. При этом сверхвысокая инфляция уже сейчас делает людей всё беднее”, — отметил Ляэнеметс.

По его словам, реализация предложения центристов повысить не облагаемый налогом минимум до 600 евро увеличила бы чистый доход пенсионеров и работников максимум на 240 евро в год. Тогда как принятие законопроекта социал-демократов позволило бы людям получать на руки до 372 евро больше, чем сейчас.

”Правительство явно запоздало с принятием мер компенсации населению высоких цен на энергию. Резко дорожают и продукты питания, и предметы первой необходимости. Повторение ошибки правительства очень дорого обойдется десяткам тысяч жителей Эстонии. Сейчас доходы государства растут как на дрожжах, и есть возможность защитить людей от инфляции, в первую очередь — пожилых, а также работников, начиная с учителей, спасателей, полицейских и персонала по уходу, и заканчивая продавцами”, — сказал Ляэнеметс.

Социал-демократы внесли в производство Рийгикогу законопроект о повышении с 1 июля 2022 года не облагаемого налогом минимума до 654 евро. Если бы коалиция поддержала эту инициативу, то те, кто получает меньше 2 100 евро в месяц, имели бы на 372 евро в год больше. Стоимость реализации проекта в 2022 году составила бы 44 млн евро, в 2023 году — 84 млн евро. Эту сумму можно полностью покрыть за счет хлынувших в госбюджет дополнительных налогов, что связано с высокой инфляцией.

Правительство реформистов и центристов, к сожалению, не поддержало законопроект социал-демократов.