19.02.2022, 19:30
НАТО отзывает персонал своего представительства в Киеве
Foto: Andres Putting
"Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение, поэтому они были переведены во Львов и Брюссель", - заявила пресс-секретарь альянса в Брюсселе.
В дипломатическом представительстве НАТО в Киеве работают десятки человек, оно считается самым крупным офисом альянса в станах, не входящих в состав организации. В столице Украины работает также информационно-документационный центр НАТО, пишет Deutsche Welle.