За рубежом
19.02.2022, 19:30

НАТО отзывает персонал своего представительства в Киеве

 
kohtumine
Foto: Andres Putting
"Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение, поэтому они были переведены во Львов и Брюссель", - заявила пресс-секретарь альянса в Брюсселе.

В дипломатическом представительстве НАТО в Киеве работают десятки человек, оно считается самым крупным офисом альянса в станах, не входящих в состав организации. В столице Украины работает также информационно-документационный центр НАТО, пишет Deutsche Welle.

RusDelfi
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