Зеленский: ложиться в гробы и ждать российских военных украинцы не будут

"Извините меня за такое сравнение, возможно, оно сейчас будет неэтичное, но, извините, ложится в гробы и ждать военных украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему. Мы не можем быть пассивными. Мы не можем говорить каждый день, что завтра война. О каком государстве мы говорим, о какой экономике мы говорим? Как можно жить в государстве, когда каждый день вам говорят, что завтра будет наступление, завтра будет война? — сказал Зеленский на Мюнхенской конференции.

По словам Владимира Зеленского, он ждет от Запада решений, позволяющих приблизить даты вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

"Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16-го февраля, и 1-го марта, и 31-го декабря. Нам намного важнее другие даты", — сказал он.

"Никто никого к стенке с вопросом (не приставлял — ред.), чтобы завтра было НАТО — такого нет. Мы хотим. Но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности", — указал он.

Он также заявил, что санкции против России необходимо вести уже сейчас: ”Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, ок, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как начнется бомбардировка, как будут стрелять по нашей стране”.