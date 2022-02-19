Помощник Путина встретил Валиеву в аэропорту Москвы(9)
Помощник президента РФ Игорь Левитин и олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов встретили фигуристку Камилу Валиеву после возвращения в Москву.
Фигуристка вечером 18 февраля вернулась в Россию из Пекина, она появилась в зале прилета предпоследней.
Валиева шла предпоследней в сопровождении тренера Сергея Дудакова.
Как отмечает корреспондент ”РБ Спорт” Артем Локалов, еще у паспортного контроля спортсменку встретили помощник президента страны Игорь Левитин и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Они прошли с Камилой через живой коридор из волонтеров и журналистов.
У Валиевой спросили о ее чувствах после возвращения в Россию, однако она ничего не ответила и прошла к выходу из здания аэропорта.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.