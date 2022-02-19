Помощник Путина встретил Валиеву в аэропорту Москвы

Фигуристка вечером 18 февраля вернулась в Россию из Пекина, она появилась в зале прилета предпоследней.

Валиева шла предпоследней в сопровождении тренера Сергея Дудакова.

Как отмечает корреспондент ”РБ Спорт” Артем Локалов, еще у паспортного контроля спортсменку встретили помощник президента страны Игорь Левитин и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Они прошли с Камилой через живой коридор из волонтеров и журналистов.

У Валиевой спросили о ее чувствах после возвращения в Россию, однако она ничего не ответила и прошла к выходу из здания аэропорта.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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