Полиция просит помощи в поисках 23-летнего Яарно

По сообщениям близких, молодой человек может передвигаться в столичных районах Кесклинн или Пыхья-Таллинн. У Яарно отсутствует телефон, поэтому связаться с ним невозможно. Домой он до сих пор не вернулся, его местонахождение неизвестно. На данный момент полиция проверяет возможные адреса, где может находиться пропавший, но пока безрезультатно.

Рост Ярно - 174 см, у него спортивное телосложение, он лысый. Был одет в длинное полосатое пальто, синие джинсы и коричневые ботинки. На руке он носит большие часы.

Полиция просит всех, кто видел Яарно или располагает информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.