Осторожно, мошенники! Жительница Таллинна лишилась крупной суммы после звонков представителей Google, полиции и банка

В мошенничестве было задействовано сразу несколько человек, действовавших по четко разработанной схеме.

Сначала 28-летней жительнице Таллинна мошенники позвонили под видом представителей технической поддержки Google, заявив, что ее аккаунт кто-то взломал и зашел в него с латвийского устройства, пишет rusERR.

После этого жертве позвонил мужчина, представился полицейским и сказал, что на банковском счете женщины осуществляются незаконные операции в связи с оформлением быстрого кредита. Женщина сообщила звонящему, что с ней уже "связались из техподдержки Google" и попросили установить программу для удаленного доступа AnyDesk с целью проверить, как в ее компьютер попал вирус или каким образом мошенники получили доступ к ее личным данным.

Через какое-то время с девушкой опять связались: сначала позвонил "полицейский", подтвердивший всю законность происходящего, а потом "представитель банка", попросивший ввести данные Smart-ID, чтобы закрыть счет и доступ к нему мошенников.

К сожалению, девушка сделала всё, как ей велели. Ущерб составил 4257 евро.