Таллинн направит на финансирование частных школ по интересам почти четверть миллиона евро

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что город хочет поддержать частные школы по интересам, чтобы ребята от 7 до 19 лет смогли посещать максимально разнообразные занятия. ”Наша цель — обеспечить детям и подросткам возможность заниматься интересующей их сферой деятельности, — сказал Белобровцев. — Город поддерживает частные школы по интересам уже четвертый год и в сравнении с прошлым годом сумма финансирования возрастет на 67 000 евро. Надеемся, что при поддержке города их услуги станут доступны более широкому числу детей”.

Пособие получат 30 частных школ по интересам, которые в общей сложности посещает 6 600 таллиннских ребят. Размер субсидии в зависимости от числа учеников составит от 6000 до 17 000 евро на одно учебное заведение. Сумма выплачивается один раз в год.

Ходатайствовать о пособии можно в случае, если частная школа по интересам работает в Таллинне не менее пяти лет, ее программа зарегистрирована в Эстонской инфосистеме образования (EHIS), ее посещают минимум 100 учеников в возрасте от 7 до 19 лет, местом жительства которых в регистре населения числится Таллинн. Также учебное заведение должно иметь разрешение на проведение курсов, выданное министерством образования и науки, у него не должно быть налоговых задолженностей и задолженностей перед учреждениями Таллинна.

Выплаты пособия регулируются установленным Таллиннским горсобранием порядком распределения пособий для частных школ по интересам.