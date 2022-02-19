Путин в Донбассе создает искусственный повод давить на Запад

Нагнетание напряженности вокруг фактически контролируемой Россией части территории восточной Украины — так называемых "республик" — часть кремлевского "ответа на ответ" Западу. С одной стороны, Путин отказывается присоединиться к призыву полностью контролируемой им же Государственной думы признать "ЛНР" и "ДНР": мол, все нужно решать в соответствии с минскими соглашениями. С другой, начиная со среды, нарастает вал сообщений российских СМИ и заявлений "начальников" в Донецке и Луганске о неминуемом наступлении Вооруженных сил Украины на сепаратистские образования и срочной эвакуации населения в Россиюиз-за "угрозы геноцида".

Но в тот же текст вписаны довольно конкретные соображения по поводу ядерного разоружения и мерам доверия, которые Россия готова обсуждать. Все это приправлено традиционной для наследников Андрея Громыко риторикой про "пакетные предложения". В переводе на нормальный язык это означает — сначала исполните наши желания, а мы после этого подумаем, как ответить. По сути, это форма изматывания оппонента. Повторяешь раз за разом одно и то же и ждешь, пока другая сторона не сделает от отчаяния какую-нибудь, пусть незначительную, уступку. Если сделает, то нужно выдвигать новые требования вкупе с новыми обещаниями.

Реплики в излюбленном Путиным стиле "А вы докажите!" — главное орудие психологического давления Кремля на Запад. Замысел тут прост — не уступать ни на йоту от объявленных требований и поддерживать "стратегическую неопределенность", то есть состояние "ни мира, ни войны". Переписка, в которую Кремль втянул Вашингтон и НАТО, — классический пример того, как это делается. "Ответ на ответ", переданный в четверг послу США в России Джону Салливану, просто повторяет требования декабрьского ультиматума Путина Соединенным Штатам и НАТО — дайте нам право вето на решения НАТО о приеме новых членов и выведите войска союзников из Центральной Европы и Балтии.

"Вы не выводите войска!" — "Нет, выводим!". ""Геноцид" в Донбассе — ваша выдумка!" — "Нет, чистая правда". "Вы проводите учения ядерных сил, чтобы запугать Запад!" — "Нет, это плановый этап боевой подготовки!". Положим, последний ответ относительно правдив — такие учения не организуются за сутки. Но внеплановые можно объявить довольно быстро, уж точно в рамках продолжающегося не первый месяц противостояния Кремля с Америкой и ее союзниками.

Российская власть на глазах у всего мира искусственно создает предлог для "взятия под защиту сограждан на востоке Украины" — не зря там с 2014 года раздали сотни тысяч российских паспортов. Если это произойдет, то признавать марионеточные "республики", возможно, не станут, по крайней мере, для начала. Это даст шанс перепуганным европейцам включиться в "переговорный процесс" и броситься уговаривать Зеленского "предотвратить войну в Европе" и уступить Москве хоть в чем-то.

"Мягкий" Шольц и "жесткий" Байден



Путин хочет, чтобы Запад заставил Украину пойти на одностороннее выполнение хотя бы одного пункта минских соглашений. Его могло укрепить в этой идее поведение Олафа Шольца на переговорах в Москве. После визита германского канцлера можно было сделать вывод: в отношении Кремля Берлин настроен значительно мягче, чем сторонники жесткой линии в США, Великобритании и Центральной Европе.

Однако, что делать, если никто не поедет уговаривать украинцев сдаться на милость Москвы, или поедет, но потерпит неудачу? Тогда можно подвесить ситуацию и выжидать. По каким-то причинам в Кремле убеждены: такое хождение по грани не приведет к новым санкциям или, если приведет, то к незначительным. Для Путина — это приемлемый риск. Ведь важно поддерживать в глазах общественного мнения в России репутацию "спасителя русских", который не прогибается под Запад. В год собственного семидесятилетия и столетия создания Советского Союза он не может выглядеть проигравшим и должен хоть что-то предъявить в доказательство успеха своих ультиматумов и "лицемерия" Запада.

Широкомасштабное вторжение в Украину приведет к жестким санкциям и будет стоить российской армии большой крови. Ни 150, ни даже 250 тысяч военнослужащих явно недостаточно, чтобы удержать контроль над европейской страной с населением более 40 миллионов человек. Особенно, в условиях сопротивления украинской армии, партизанской войны и западных санкций.

Российский генштаб и министерство обороны не могли не сообщить об этом своему верховному главнокомандующему. Но вдруг побоялись? Ведь никто доподлинно не знает, какая информация поступает живущему почти два года в карантинной изоляции российскому лидеру, и какие выводы он делает из нее. Путин уже устроил крупнейший военный кризис в Европе со времен советского вторжения в Чехословакию в 1968 году, которого никто не ожидал. Он продолжит держать мир в "стратегической неопределенности", пока не убедится, что риск от этого стал неприемлемым.

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