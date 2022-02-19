Большунов объяснил, почему целовал снег после третьей победы на Олимпийских играх

”После финиша я упал, чтобы поцеловать китайский снег, потому что хочу сказать большое спасибо китайской земле за то, что она так приняла меня и я смог здесь стать трёхкратным олимпийским чемпионом”, — передаёт слова Большунова корреспондент ”Чемпионата” Андрей Шитихин.

Напомним, Большунов завоевал золото олимпийского масс-старта на 28,4 км. Александр вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках. Серебряная медаль досталась ещё одному россиянину Ивану Якимушкину, на финише он обошёл норвежца Симена Хегстада Крюгера.

Большунов стал первым лыжником, завоевавшим пять наград на одних Олимпийских играх.

В Пекине-2022 Большунов завоевал три золота — в скиатлоне, эстафете, марафоне, серебро в ”разделке” и бронзу в командном спринте.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане у Большунова было четыре медали. Также четыре награды на одних Играх брали норвежцы Петтер Нортуг (2010), Бьорн Дэли (1992, 1994, 1998), Вегард Ульванг (1992), шведы Гунде Сван (1984) и Сикстен Йернберг (1956).

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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