СЕГОДНЯ | Кому достанутся последние медали в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине

После короткой программы лидирует с мировым рекордом китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун (84,41 балла). Далее идут три российских пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 84,25, Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 82,76, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,59. Судя по всему, эти дуэты, а также еще одна китайская пара Чэн Пэн – Ян Цзинь (76,10 балла) будут главными претендентами на медали Олимпиады в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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