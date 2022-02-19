Китайский дуэт выигрывает 0,63 балла у Тарасовой и Морозова и завоевывает золото в парном катании

Китайский дуэт лидировал после короткой программы с мировым рекордом (84,41 балла). Далее шли три российских пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 84,25, Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 82,76, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,59. Именно между ними и развернулась борьба за медали Олимпиады в Пекине.

Россияне Мишина - Галлямов и Тарасова - Морозов откатали свою программу идеально, китайцы же ошиблись на сальхове, однако совершили четверной подкрут, пойдя на риск, получили 155.47 против 155.00 у ближайших из преследователей, и завоевали золотые медали.

Итоговое положение

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 239,88

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 239,25

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 237,71

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 220,50

5. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 214,84

6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 212,68

7. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 211,89

8. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 198,05

9. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 192,44

10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 181,37

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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