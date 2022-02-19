За сутки в Эстонии прибавилось 6975 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По состоянию на утро 19 февраля в больнице находится 563 зараженных коронавирусом пациента. Из них 288 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 191, или 66,3%, не вакцинированы и 97, или 33,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,8 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 7,8 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 93 новых историй болезни, из которых в 41 случае пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 42 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло шесть зараженных коронавирусом: 67-летний мужчина, 78-летний мужчина, 87-летняя женщина, 88-летний мужчина, 88-летняя женщина и 98-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 11 648 результатов теста, из которых 6975 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 344,1 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 519,2 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1 551 доза вакцины, из них новых вакцинаций начали 131. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 424 581 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,9 %.

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