"Сомневаюсь, что будет война. Хотя в коронавирус мы тоже не верили". Что рассказали россияне, живущие на границе с Украиной?

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Яна, 24 года:

Особо ничего не понятно, у нас все больше переживают за Олимпиаду, чем за возможную войну. Хотя живем мы на границе. Новости какие-то чаще в виде мемов и шуток на тему "вторжения" и его постоянных переносов. В общем, все относятся спокойно. Вчера вот вечером случайно узнала, что мирных жителей начали экстренно эвакуировать из Донбасса, но даже эта информация не перебила скептицизм. Лично я сомневаюсь, что будет война, хотя в корону тоже мы тоже не верили… А еще вот такие сообщения появляются в местных пабликах.

Андрей, 50 лет:

Я живу в пограничном районе, у нас все пока спокойно — военных нет, живем в нормальном режиме. Граждане ДНР и раньше приезжали, но больше за оформлением российских паспортов. Сейчас первые беженцы все-таки прибывают, но в нашем районе они транзитом — в основном, их размещают в оздоровительных детских лагерях и пансионатах Соседнего Неклиновского района. Количество точно не знаю — но речь идет примерно о нескольких тысячах.

Марина, 22 года:

Я вообще ничего не знаю об этом, только недавно вот новости увидела про беженцев. Страшно все это, даже думать об этом страшно.

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