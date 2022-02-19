ФОТО и ВИДЕО | Конфискованный в Латвии Ferrari продан на аукционе эстонской фирме по "интересной" цене

Эстонская компания EMG TEILE OÜ занимается продажей запчастей для автомобилей премиум-класса, ее оборот в прошлом году превысил 2 млн евро. В торгах за принадлежащий латвийскому государству Ferrari могли участвовать не только местные, но и зарубежные компании.

Согласно крупнейшему в Европе сайту объявлений о продаже подержанных автомобилей и мотоциклов Mobile.de, конфискованный Службой госдоходов автомобиль — самый дешевый Ferrari 458 Italia Spider на европейском рынке. Пробег автомобиля составляет всего 12 тысяч километров. Подобные авто с таким маленьким пробегом стоят в Европе более 200 тыс. евро.

Впрочем, тут стоит отметить, что конфискованный Ferrari был товаром повышенного риска для потенциальных покупателей, поскольку у него был только один ключ зажигания. Кроме того, последний техосмотр автомобиля был проведен в 2019 году — за это время появилась задолженность по налогу на эксплуатацию транспортного средства в размере 1704 евро.

Служба госдоходов предложила всем желающим приобрести спортивный родстер Ferrari 458 Italia Spider 2014 года выпуска и организовала аукцион до 4 февраля. В дизайне автомобиля просматриваются элементы тюнинговой компании Mansory, что хорошо видно на фотографиях.

По имеющейся в распоряжении портала Delfi информации, выставленный на продажу суперкар был конфискован у некоего Семена, который получил гражданство США и владеет несколькими объектами недвижимости в Латвии. По некоторым данным, у бывшего владельца возникли проблемы со службой, ответственной за борьбу с отмыванием денег в Латвии.

Ferrari 458 Italia Spider выпускался с 2011 по 2015 год. Итальянский суперкар оснащен 4,5-литровым атмосферным двигателем V8, развивающим 570 лошадиных сил. С места до "сотни" автомобиль разгоняется за 3,4 секунды. Максимально машина может разогнаться до 320 км/ч.

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