Экономика
19.02.2022, 09:05

ФОТО и ВИДЕО | Конфискованный в Латвии Ferrari продан на аукционе эстонской фирме по "интересной" цене

 
ФОТО: DELFI.lv
Завершился организованный Службой государственных доходов (VID, СГД) аукцион на конфискованный суперкар Ferrari 458 Italia Spider, который был объявлен государственным имуществом. Победителем была признана эстонская компания EMG TEILE OÜ, которая предложила самую высокую цену — 137 789,87 евро (без НДС).

Эстонская компания EMG TEILE OÜ занимается продажей запчастей для автомобилей премиум-класса, ее оборот в прошлом году превысил 2 млн евро. В торгах за принадлежащий латвийскому государству Ferrari могли участвовать не только местные, но и зарубежные компании.

Согласно крупнейшему в Европе сайту объявлений о продаже подержанных автомобилей и мотоциклов Mobile.de, конфискованный Службой госдоходов автомобиль — самый дешевый Ferrari 458 Italia Spider на европейском рынке. Пробег автомобиля составляет всего 12 тысяч километров. Подобные авто с таким маленьким пробегом стоят в Европе более 200 тыс. евро.

Впрочем, тут стоит отметить, что конфискованный Ferrari был товаром повышенного риска для потенциальных покупателей, поскольку у него был только один ключ зажигания. Кроме того, последний техосмотр автомобиля был проведен в 2019 году — за это время появилась задолженность по налогу на эксплуатацию транспортного средства в размере 1704 евро.

Служба госдоходов предложила всем желающим приобрести спортивный родстер Ferrari 458 Italia Spider 2014 года выпуска и организовала аукцион до 4 февраля. В дизайне автомобиля просматриваются элементы тюнинговой компании Mansory, что хорошо видно на фотографиях.

По имеющейся в распоряжении портала Delfi информации, выставленный на продажу суперкар был конфискован у некоего Семена, который получил гражданство США и владеет несколькими объектами недвижимости в Латвии. По некоторым данным, у бывшего владельца возникли проблемы со службой, ответственной за борьбу с отмыванием денег в Латвии.

Ferrari 458 Italia Spider выпускался с 2011 по 2015 год. Итальянский суперкар оснащен 4,5-литровым атмосферным двигателем V8, развивающим 570 лошадиных сил. С места до "сотни" автомобиль разгоняется за 3,4 секунды. Максимально машина может разогнаться до 320 км/ч.

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