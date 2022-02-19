В ДНР объявлена всеобщая мобилизация

”Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации”, — написал глава ДНР.

Также он призвал мужчин республики, способных держать в руках оружие, ”встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей”.

”Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей”, — заявил Пушилин.

Ранее Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Россию. Он заявил, что Украина готовится к силовому захвату Донбасса, жизнь и здоровье граждан могут оказаться под угрозой. В результате регион покинули 6603 жителя, из них 2436 детей, пишет Gazeta.ru.

По поручению президента РФ Владимира Путина, эвакуированному населению, прибывающему из ДНР и ЛНР, будет осуществлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, в том числе и для граждан, прибывающих на личном автотранспорте к родным и близким.