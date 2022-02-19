В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация
Сегодня утром глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Через час после этого такой же указ подписал глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.
”Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации”, — написал глава ДНР.
Также он призвал мужчин республики, способных держать в руках оружие, ”встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей”.
”Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей”, — заявил Пушилин.
Вслед за главой ДНР Денисом Пушилиным глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации.
В документе, опубликованном на сайте главы ЛНР, говорится, что ”в целях создания условий для отражения агрессии против ЛНР” осуществляется призыв на воинскую службу мужчин в возрасте 18–55 лет, им также запрещен выезд из региона. Указ вступил в силу. В ЛНР также объявлена эвакуация населения, пишет Gazeta.ru.