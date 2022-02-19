В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация

”Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации”, — написал глава ДНР.

Также он призвал мужчин республики, способных держать в руках оружие, ”встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей”.

”Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей”, — заявил Пушилин.

Вслед за главой ДНР Денисом Пушилиным глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации.

В документе, опубликованном на сайте главы ЛНР, говорится, что ”в целях создания условий для отражения агрессии против ЛНР” осуществляется призыв на воинскую службу мужчин в возрасте 18–55 лет, им также запрещен выезд из региона. Указ вступил в силу. В ЛНР также объявлена эвакуация населения, пишет Gazeta.ru.