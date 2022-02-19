В Таллинне представлено свыше 20 000 ходатайств о выплате энергетической субсидии

Библиотекари готовы помочь с получением необходимой информации и составлением заявления — как на эстонском, так и на русском языке. Сотрудники библиотек помогут человеку загрузить счета с электронной почты или из среды самообслуживания предприятий, а также отсканировать или распечатать документы. Помимо этого, сотрудники библиотек подскажут, что делать в случае, если потребуются дополнительные документы (к примеру, если в счете отсутствуют правильные единицы измерения). Отправляясь в библиотеку, необходимо подготовить требуемые документы (в бумажном или электронном виде), и иметь при себе ID-карту, Mobiil-ID или Smart-ID с действующими PIN-кодами. На канале Таллиннской центральной библиотеки в YouTube размещена видеоинструкция о порядке ходатайства об энергетической субсидии.

Помощь при подаче ходатайства о выплате энергетической субсидии также предлагают все отделы обслуживания клиентов и филиалы Таллиннской центральной библиотеки. Требуется предварительная регистрация по электронной почте или телефону филиала библиотеки. Информация о местонахождении и часах работы библиотек: https://keskraamatukogu.ee/ru/

Ходатайство о компенсации рекомендуется подавать через электронную среду самообслуживания taotlen.tallinn.ee . Для подачи заявления на месте нужно предварительно зарегистрироваться по телефону на прием в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства. Это позволит районным управам создать условия для рассредоточения людей и защитить здоровье горожан и сотрудников.

”Высокое число пользователей электронной среды самообслуживания taotlen.tallinn.ee говорит о том, что процесс подачи заявления через интернет является удобным и доступным. Учитывая высокий уровень заболеваемости, стоит отдать предпочтение электронному самообслуживанию. Владеющие компьютером люди при необходимости могли бы помочь своим близким с подачей ходатайства”, — отметила Бешкина.

По состоянию на вечер четверга поступило 20 300 ходатайств, из них 17 400 были поданы в электронном виде. На бумажном носителе в отделах социального обеспечения районных управ было представлено 2900 заявлений. На данный момент рассмотрено 8700 (42 процента) ходатайств. Выплачены компенсации на общую сумму 857 300 евро. Средняя сумма компенсации составляет 99 евро.

Горожане и представители квартирных товариществ могут обратиться с вопросами о компенсации по телефону 600 6300. Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45.

Цель энергетической субсидии — поддержать семьи малого и среднего достатка при оплате возросших счетов, чтобы смягчить последствия роста цен. О пособии можно ходатайствовать в случае, расходы на электричество, газ и отопление существенно возросли, а средний доход за период, на который запрашивается субсидия, составляет: до 1126 евро в месяц на единственного или первого члена семьи, до 50% от этой суммы на каждого члена семьи в возрасте от 14 лет (563 евро) и до 30% от этой суммы на каждого члена семьи в возрасте до 14 лет (338 евро). Можно подавать ходатайства о компенсации расходов с сентября прошлого по 31 марта текущего года. Заявления принимаются до 31 мая 2022 года.

С января 2022 года правительство установило потолок цен на электричество и газ. Превышающие его затраты государство автоматически компенсирует до марта. Для электричества ценовой потолок составляет 12 центов за кВт/ч при потреблении до 650 кВт/ч. Это значит, что если цена на электричество превышает 12 центов за кВт/ч, то эту разницу покроет государство. Для газа ценовой потолок составляет 65 евро за МВт/ч. Превышающую этот предел стоимость государство компенсирует полностью при потреблении до 2,75 МВт/ч. Сумма компенсации за электричество и газ отображается в счетах потребителей автоматически.

Определить право на получение субсидии и рассчитать ее размер можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте https://www.arvutus.ee/ru/.