Президент США: целью российских войск может стать и Киев

Президент США выступил с семиминутным заявлением по поводу развития конфликта в Донбассе. После разговора с лидерами стран НАТО Байден заявил, что Россия может вторгнуться на Украину в ближайшие дни. А в ближайшие недели может атаковать даже Киев. Также Байден утверждает, что доказательств того, что Украина готовит атаку, нет. Президент заявил, что США не будут посылать свои войска в регион, но продолжат поддерживать Украину.

”У нас есть основания считать, что российские войска планируют и намерены атаковать Украину на ближайшей неделе. В ближайшие дни. Мы полагаем, что их целью может стать столица Украины, Киев, город, где живет 2,8 млн ни в чем неповинных людей”, — сказал Байден.

”Запад готов ввести новые санкции против России, но дверь для дипломатии открыта”, — сказал Байден.

Байден также заявил о резком росте ”российской дезинформации”, которая может быть использована в качестве предлога для вторжения в Украину. В пример он привел сообщения о том, что Украина планирует начать наступление на Донбасс. По его мнению, таким утверждениям не хватает доказательств.

”Все это согласуется с пленом действий, который российские власти использовали раньше. Это также соответствует тому сценарию о поводе [для вторжения], о котором США, наши союзники и партнеры предупреждали в течение нескольких недель”, — сказал Байден