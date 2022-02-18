ЧП и криминал
18.02.2022, 19:40

Осторожно: от лица продуктового магазина мошенники выманивают деньги

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Coop Maksimarket ja pank
Foto: Argo Ingver

В социальных сетях распространяется информация от имени магазина Coop. Мошенники пытаются заполучить банковские данные клиентов.

Злоумышленники в социальных сетях якобы разыгрывают новый телефон iPhone 13 PRO MAX. Для участия нужно нажать на экран и ввести свои банковские данные.

Магазин Coop сообщает, как предупредили их клиенты, после введения данных со счета автоматически снимают деньги. Торговая сеть подчеркивает, что это мошенничество. Данный розыгрыш нужно игнорировать.

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RusDelfi
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