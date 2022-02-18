Осторожно: от лица продуктового магазина мошенники выманивают деньги

Злоумышленники в социальных сетях якобы разыгрывают новый телефон iPhone 13 PRO MAX. Для участия нужно нажать на экран и ввести свои банковские данные.

Магазин Coop сообщает, как предупредили их клиенты, после введения данных со счета автоматически снимают деньги. Торговая сеть подчеркивает, что это мошенничество. Данный розыгрыш нужно игнорировать.