Возле Тарту в пожаре погиб человек

Первыми на место прибыли спасатели из Табивере, они обнаружили полыхающее здание и надстройку. В 16:10 возле дома нашли 50-летнего мертвого мужчину. Крыша здания обвалилась, но внешние стены и перегородки остались частично нетронутыми. Из-за риска обрушения пожар тушили снаружи.

После на место прибыли спасатели из Тарту, Аннелинна и добровольцы из Тырванди. В 16:58 распространение пожара удалось остановить, на данный момент производится поиск очага возгорания и тушение.