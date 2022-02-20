Правительство не будет больше активно подталкивать людей к вакцинации, выбран новый подход. Что это значит?
Руководитель Научного совета при правительстве Тойво Майметс сказал 18 февраля, что на темпы вакцинации в Эстонии отрицательно повлияло ожидание отмены ковид-сертификата. По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, у правительства и сейчас нет в планах в рамках какой-либо кампании побуждать всех людей вакцинироваться. Он сообщил, что на вооружение взят новый подход.
"Понятно, что какого-то большого прорыва больше ждать не стоит. Люди, которые хотели вакцинироваться, уже эту возможность использовали. Теперь надо заниматься персональной разъяснительной работой", — сказал Кийк газете Eesti Päevaleht. Главным образом, по словам Кийка, в планах направить разъяснительную работу на группы риска, в среде которых больше всего бывает нуждающихся в госпитализации.
Кийк сообщил, что организовывать сейчас новую широкомасштабную кампанию в планах нет, потому что учреждения здравоохранения работают каждое по своему направлению для разрешения кризиса. "И, к примеру, от семейных врачей была такая обратная связь, что прививочные толоки из-за рабочей нагрузки организовывать возможности нет", — сказал Кийк.
Латвия и Литва в части вакцинации впереди Эстонии почти на 10%. Почему? Как объяснил министр, основная причина в том, что в Эстонии нет обязательной вакцинации.
"В Латвии ввели строгие требования по вакцинации, что привело к значимому росту. Мы осознанно выбрали дорогу свободного выбора, у нас нет принудительной вакцинации", — сказал Кийк и добавил, что в части бустерных доз Эстония всё-таки впереди своих южных соседей.
На этой неделе курс вакцинации начинают примерно 100 человек в день. Кто-то должен ответить за такой низкий темп? Министр ответил, что государство может предлагать и направлять, но окончательное решение принимает всё же сам человек. "Выбор в сфере здравоохранения нужно делать осознанно, а не принудительно. Принудительную вакцинацию я не считаю правильной".
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