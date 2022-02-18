ГРАФИК | В субботу избегать большого потребления электричества следует в три пиковых часа

Среднесуточная цена на бирже Nordpool для Эстонии в субботу составит 63,44 евро за мегаватт-час, что почти на 20 евро меньше, чем в пятницу.

Пиковой цена на электричество 19 декабря будет с 19 до 20 (114,69), а самой дешевой электроэнергия будет с 4 до 5 утра (14,38).ъ

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.