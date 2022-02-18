18.02.2022, 17:10
ГРАФИК | В субботу избегать большого потребления электричества следует в три пиковых часа(1)
Foto: Argo Ingver
В субботу, 19 февраля, наиболее благоприятная для потребителей биржевая цена электричества будет в ранние утренние часы. К вечеру свет подорожает.
Среднесуточная цена на бирже Nordpool для Эстонии в субботу составит 63,44 евро за мегаватт-час, что почти на 20 евро меньше, чем в пятницу.
Пиковой цена на электричество 19 декабря будет с 19 до 20 (114,69), а самой дешевой электроэнергия будет с 4 до 5 утра (14,38).ъ
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