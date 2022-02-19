Сборная Норвегии побила рекорд на зимней Олимпиаде по золотым медалям
Спортсмены из Норвегии на Олимпиаде в Пекине завоевали уже 15 золотых медалей, побив достижение канадцев 2010 года (14 медалей), а также результат немцев и свой собственный на Олимпиаде в Пхёнчхане (по 14 медалей).
Норвегия обновила рекорд зимней Олимпиаде по количеству золотых медалей. В 15-й день Олимпиады в Пекине норвежцы завоевали пять медалей. Одно золото у Йоханнес Бё в биатлоне в масс-старте. Помимо этого, спортсмены из Норвегии взяли серебро: Тириль Экхофф в женском биатлоне в масс-старте и три бронзы благодаря Ветле Шоста Кристиансен в мужском биатлоне в масс-старте, Марте Рёйселанд в женском биатлоне в масс-старте и Ховард Хольмефьорд Лорентсен в конькобежном спорте на дистанции 1000 м.
Бё завоевал для Норвегии 15-е золото на этой Олимпиаде, обновив рекорд за все время проведения зимних Игр. Предыдущий рекорд принадлежал Канаде на домашней Олимпиаде в Ванкувере в 2010-м (14 золотых наград), а а так же побили рекорд Германии и свой собственный на Олимпиаде в 2018, когда обе сборные завоевали по 14 золотых медалей.
Сборная Норвегии всегда выступает успешно на зимних Олимпиадах и часто попадает в топ-3 в медальном зачете. Самой неудачной Олимпиадой для Норвегии за последние 30 лет является Олимпиада в Турине, когда они завоевали только два золота.
В заключительные дни у норвежцев есть хороший шанс улучшить собственное достижение.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.