Сборная Норвегии побила рекорд на зимней Олимпиаде по золотым медалям

Норвегия обновила рекорд зимней Олимпиаде по количеству золотых медалей. В 15-й день Олимпиады в Пекине норвежцы завоевали пять медалей. Одно золото у Йоханнес Бё в биатлоне в масс-старте. Помимо этого, спортсмены из Норвегии взяли серебро: Тириль Экхофф в женском биатлоне в масс-старте и три бронзы благодаря Ветле Шоста Кристиансен в мужском биатлоне в масс-старте, Марте Рёйселанд в женском биатлоне в масс-старте и Ховард Хольмефьорд Лорентсен в конькобежном спорте на дистанции 1000 м.

Бё завоевал для Норвегии 15-е золото на этой Олимпиаде, обновив рекорд за все время проведения зимних Игр. Предыдущий рекорд принадлежал Канаде на домашней Олимпиаде в Ванкувере в 2010-м (14 золотых наград), а а так же побили рекорд Германии и свой собственный на Олимпиаде в 2018, когда обе сборные завоевали по 14 золотых медалей.

Сборная Норвегии всегда выступает успешно на зимних Олимпиадах и часто попадает в топ-3 в медальном зачете. Самой неудачной Олимпиадой для Норвегии за последние 30 лет является Олимпиада в Турине, когда они завоевали только два золота.

В заключительные дни у норвежцев есть хороший шанс улучшить собственное достижение.