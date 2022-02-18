ГРАФИК | Свежие партийные рейтинги: сюрпризы преподнесли Eesti 200 и центристы

Больше всего причин для беспокойства у Центристской партии, результат которой упал за месяц на 5 процентов. Сейчас центристов поддерживают 15% участников опроса, хотя еще месяц назад они шли вровень с Eesti 200 (по 20%).

Сейчас Eesti 200 поддерживают 23% опрошенных, партия обошла на 1% идущую теперь на втором месте Эстонскую консервативную народную партию (EKRE).

Рейтинг Партии реформ не изменился — 18%.

Партии, составляющие правительственную коалицию (центристы и реформисты), на двоих имеют поддержку всего третьей части опрошенных (33%). Суммированный рейтинг оппозиционных партий существенно не вырос, оставшись в пределах 38%.

В позициях партий, борющихся за 5-е и 6-е места, значительных изменений не произошло. Обе колеблются между избирательным порогом (5%) и десятью процентами. В этом месяце перевес у Социал-демократической партии, поддержка которой составляет 9%, у "Отечества" (Isamaa) — 7%.

В опросе участвовали совершеннолетние граждане Эстонии, имеющие политические предпочтения (ежемесячно опрашивается 600-700 человек).

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