Глава ДНР объявил об эвакуации жителей в Россию

В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста… По договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия.

Предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек, сообщил ”Интерфаксу” источник в парламенте ДНР.

После заявления Пушилина курс российского рубля резко снизился. Доллар на торгах Московской биржи меньше чем за полчаса вырос на 42 копейки — в 16:32 мск за доллар предлагали 76,24 рубля.

В последние дни в Донбассе обострилась обстановка на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля — утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Владимир Путин говорил, что ”мы должны все сделать для решения проблем Донбасса”, но нужно исходить ”из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений”. В Кремле говорили, что признание независимости ЛНР и ДНР станет нарушением Минских соглашений.