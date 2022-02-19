Благодаря работодателям 30 700 работников имеют дополнительное страхование здоровья

Дополнительное страхование здоровья оформили 900 работодателей, которые застраховали в совокупности 30 700 сотрудников. Годом ранее застрахованных работников было 10 900. Таким образом, сейчас около 5 % всех работников имеют медицинское страхование, которое включает в себя быстрый доступ к помощи врачей-специалистов, стоматологическим услугам, а также, например, медицинские обследования и прием психолога.

По словам председателя правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, популярность медицинского страхования работодателя стала ежегодно расти в два или три раза после того, как четыре года назад была введена налоговая льгота.

”На прошлогодний рост, определенно, повлияла эпидемия коронавируса. В условиях кризиса в здравоохранении работодатели хотят обеспечить своим работникам быстрый доступ к больничному лечению и услугам врачей-специалистов. Однако больше всего люди используют возможность стоматологического лечения, поскольку выплачиваемая государством компенсация расходов на стоматолога невелика”, — сообщил Пийрсалу.

По оценке Пийрсалу, быстрый рост популярности медицинского страхования работодателя положительно повлиял на здоровье населения. ”Например, результатом активного использования стоматологического лечения является более здоровое население, поскольку больные зубы могут вызывать и другие проблемы со здоровьем. Также медицинское страхование работодателя возродило интерес к медицинским обследованиям, что очень полезно для здоровья населения”, — отметил Пийрсалу.

Если на конец 2019 года было застраховано 4400 работников, то в 2020 году их число составило 10 900, а в прошлом году — 30 700. В 2019 году договор дополнительного медицинского страхования заключили 157, в 2020 году — 276 и в прошлом году — 900 работодателей.