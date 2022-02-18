Путин будет руководить учениями с запуском баллистических и крылатых ракет

Учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, пройдут ”под руководством верховного главнокомандующего ВС России В. В. Путина”. Учения являются плановыми, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин во время учений будет находиться в ситуационном центре Минобороны РФ. Возможно, заявил Песков, вместе с президентом РФ за учениями будет наблюдать и Александр Лукашенко, прибывший с визитом в Москву.

”Подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый „черный чемоданчик”, „красную кнопку” и тому подобное”, — цитирует Пескова ”Интерфакс”.

Учения с пусками баллистических и крылатых ракет будут проходить одновременно с масштабными маневрами, которые Минобороны РФ проводит уже несколько недель в разных частях страны и с участием практически всех военных округов и флотов. Также продолжаются и российско-белорусские учения ”Союзная решимость — 2022”.

Российская сторона объясняет учениями переброску военных и техники к границам с Украиной. На Западе в этом видят признаки подготовки к вторжению. Россия планы военной операции на украинской территории отрицает, а также сообщает, что по мере завершения учений возвращает войска в места постоянной дислокации. Госдепартамент США считает, что Россия наоборот наращивает военное присутствие в приграничных районах.