Кийк: не облагаемый налогом минимум надо увеличить до 600 евро, но богатые должны платить больше налогов

"По сравнению с 2018 годом средний уровень заработной платы и цены в Эстонии значительно выросли, и мы должны договориться о решениях для оптимизации системы подоходного налога, — пишет Кийк. — Наряду с упрощением налоговой политики, важно обеспечить сохранение ее ступенчатости, т. е. большую поддержку должны получать как представители среднего класса, так и люди с низкими доходами. Если мы ограничимся предлагаемым Партией реформ упразднением ступенчатой системы освобождения от налогов, то люди, зарабатывающие менее 1 200 евро, не получат ни единого евро. При этом доход тех, кто зарабатывает более 2100 евро, увеличится на 100 евро в месяц. К сожалению, такое налоговое изменение увеличит, а не уменьшит социальное неравенство”.