Кийк: не облагаемый налогом минимум надо увеличить до 600 евро, но богатые должны платить больше налогов(32)
Центристская партия поддерживает повышение не облагаемого налогом минимума до 600 евро для всех и одновременно введение более высокой ставки подоходного налога для людей с более высокими доходами, пишет вице-председатель партии и министр здоровья и труда Танель Кийк в своем мнении в Eesti Päevaleht.
"По сравнению с 2018 годом средний уровень заработной платы и цены в Эстонии значительно выросли, и мы должны договориться о решениях для оптимизации системы подоходного налога, — пишет Кийк. — Наряду с упрощением налоговой политики, важно обеспечить сохранение ее ступенчатости, т. е. большую поддержку должны получать как представители среднего класса, так и люди с низкими доходами. Если мы ограничимся предлагаемым Партией реформ упразднением ступенчатой системы освобождения от налогов, то люди, зарабатывающие менее 1 200 евро, не получат ни единого евро. При этом доход тех, кто зарабатывает более 2100 евро, увеличится на 100 евро в месяц. К сожалению, такое налоговое изменение увеличит, а не уменьшит социальное неравенство”.
"Наше предложение — изменить налоговую систему таким образом, чтобы в первую очередь помочь тем, кто больше всего в этом нуждается, одновременно усиливая чувство экономической безопасности среднего класса. Исходя из этого, считаем правильным увеличить не облагаемый налогом доход до 600 евро для всех и одновременно ввести ступенчатый подоходный налог", - написал министр и добавил, что все детали можно обсудить в ходе дискуссии.
Статья Кийка стала ответом на мнение председателя парламентской фракции Партии реформ Марта Вырклаева о необходимости упразднения "налоговой стены".