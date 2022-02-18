Научный совет: скоро в стационаре будет 600 ковид-пациентов. А больницы смогут оказывать только экстренную помощь

"Среднее число новых госпитализаций в сутки за последние 10 дней составляет 44, это означает рост по сравнению в предыдущей неделей на 4. От заветных 25 мы еще очень далеко", — сказал заведующий и главврач отделения инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы Майт Альтметс.

Напомним, что правительство пару недель назад обещало отменить ковид-паспорта с 21 февраля, если по состоянию на 17 февраля в больницы будет поступать за 10 дней в среднем ежесуточно не более 25 больных коронавирусом.

Альтметс добавил, что, к счастью, число пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, резко не выросло и остается относительно стабильным.

"В прогнозе, касающемся больниц, мы предполагаем, что достигнем уровня в 600 ковид-пациентов на следующей неделе или в начале марта. Очевидно и количество нуждающихся в интенсивной терапии станет через какое-то время расти", — сказал Альтметс и заметил, что число нуждающихся в реанимации обычно растет с двухнедельным запаздыванием.

В то же время врач выразил надежду, что число нуждающихся в интенсиве больных не вырастет настолько, как это было в ходе предыдущих волн пандемии. "В самом деле здесь вакцинация, кажется, очень помогла".

Поскольку предполагается рост числа ковид-пациентов, на следующей неделе больницы будут вынуждены расширять под них коечный фонд. "В свою очередь это означает, что часть планового лечения вновь сократится. Мы уже находимся на границе того, что больницы смогут предлагать только экстренную помощь", — сказал Майметс и добавил, что каждое новое койко-место отнимает и персонал. При этом нужно учитывать, что заболеваемость среди медиков высокая.

"Высокая заболеваемость среди персонала отражает высокий уровень заболеваемости в обществе, и, как кажется, мы еще не находимся на пике", — отметил Альтметс.