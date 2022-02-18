"Видишь снег убирают? И я не вижу!" В Кохтла-Ярве огромные проблемы с уборкой улиц(19)
Активисты Кохтла-Ярве обращают внимание на проблему всего города: по тротуарам невозможно передвигаться, под снегом зарыты пути до магазинов и аптек. Даже полиция обратилась к Горуправе с требованием очистить улицы.
"Гуляли у школы, и рядом бабушка пытается перейти проезжую часть, — падает, снова и снова, ноги утопают в снегу, и она плачет. Никак не может дойти до магазина. Сугробы ей по колено, проводили ее с детьми", — рассказывают местные.
"Да, у нас произошла похожая история, — отвечает Ульяна. — Бабушка застряла прямо в сугробе, муж помог ей выбраться. Даже деньги давала, до чего мы докатились… Мы конечно не взяли".
Это всего лишь некоторые комментарии, оставленные жителями Кохтла-Ярве после просмотра видео, в котором показали разницу уборки двух соседних городов.
Активисты народного движения "Кохтла-Ярве — Новая жизнь" впервые приняли участие в выборах и оказались избранными. В Кохтла-Ярве ходить на выборы не очень модно, многие считают, что все уже решено или каждому нужна кормушка — но рискнули. Явка поменять власть не дала. Но когда в городе наступил кошмар и чиновники не реагировали, избиратели обратились к своим депутатам.
Город не может выйти из снежного плена
Снега было много, спорить с этим нет смысла. Когда объявляют режим ЧП, ждать выполнения нормативов не стоит. Но если проходят дни, недели, и режим ЧП снят, а техники нет? Большая часть пешеходных переходов протоптаны жителями? Поход в садик с ребенком превращается в рискованное занятие с препятствиями. Машины скорой помощи не могу увезти нуждающихся… Перечислять можно долго. Обычно фирму спасала наша погода и потепление. Все таяло и можно было не спешить — никто выполнения нормативов в нашем городе не требует. Но эта зима решила не работать по плану.
Чиновники спешат на помощь!
Платят зарплату чиновникам жители и главная их задача- отстоять интересы своих работодателей. Но это все теория, у нас не Китай, где чиновников ждет жесткое и публичное наказание.
Наши чиновники понимающие и предпочитают "понять и простить". У фирмы не хватает водителей, много снега, …. А кто виноват? Жители виноваты! Ставят везде машины. Но никто не упоминает, что на половине неубранных территорий нет никаких препятствий. Выезд с перекрестка из-за снежных гор превращается в русскую рулетку, ведь наш город для настоящих мужиков и рискованных дам! Зато Николай Осипенко, фирма которого обслуживает город, не хочет, "понять и простить".
В подконтрольном его фирме издании он написал, что виноваты все, в том числе и чиновники, которые его оправдывают. А в Кохтла-Ярве, по его мнению, все пошло не по плану благодаря двум депутатам, Сергею Бучинскому и Владимиру Чужасу. Эти "злодеи", как он утверждает, попросили вместо звонков диспетчерам писать о проблемах им в личные сообщения и внесли этим путаницу и хаос. Очевидно, без сообщений фирма не знает, какие участки надо обслуживать и на обслуживаемой территории не бывает. Но как же было на самом деле?
Что натворили новые депутаты?
Поднимать тему плохой уборки города от снега начали уже в конце 2021 года. В городе странная система. Обычно чиновники жителей отправляли звонить диспетчеру фирмы, который официально ничего не фиксировал. Удобно чиновникам — проблем нет. Удобно фирме — к обслуживанию нет официальных претензий. Предложили жителям не звонить диспетчеру, а писать ответственным чиновникам городского управления, чтобы жалобы фиксировались.
Стали разбираться в договоре и нормативах по обслуживанию города, — через сколько часов, какие дороги и как должны быть убраны. Сделали страницу и стали делиться этой информацией с жителями. Обращались к чиновникам и указывали на нормативы, которые никто не соблюдает. Но слышали ответ — много снега. Съездили в Силламяэ и сняли видео, как жители города живут своей жизнью и не знают, что был снегопад — видео. Самое странно, что там тоже работает фирма N&V OÜ. А вот достаточно ли техники, вопрос без ответа. В договоре есть пункт, согласно которому фирма устанавливает GPS устройства на свою технику и предоставляет городу возможность контроля за перемещением техники.
Договор почти на 5 лет заканчивается, но фирма этого не сделала, а город не просит.
Удивительное событие для города Кохтла-Ярве
Из-за большого ли количества поступающих жалоб или по иным причинам, но мэр дал фирме N&V OÜ штраф 5400. Но фирма объявила, что не согласна и будет искать адвокатов. Штраф на фирму не повлиял и опасных перекрестков в городе меньше не стало, и чистящую технику на пешеходных дорожках горожане воспринимают как праздник.
По странному совпадению, мэр отправил письмо о штрафе 04.02.022, а обвинили депутатов, что вели работу для того, чтобы в городе не был убран снег своевременно — 06.02.022.
Стоит понимать, что у крупнейшей обслуживающей фирмы Ида-Вирумаа есть и свои сторонники. N&V OÜ издает еженедельник, который бесплатно разносят в каждый дом. Связанные с фирмой люди уже давно участвуют в политике. Член правления фирмы — заместитель председателя городского собрания Кохтла-Ярве и входит в коалицию, которая выбирала мэра. Попытки оправдаться и обвинения были постоянно, но активная часть операции, которую можно назвать "Не виноватая я…", началась недавно. На молодых депутатов пошли статьи в социальных сетях и в подконтрольном еженедельнике ”Панорама”.
Как так произошло?
Хорошо это или нет, но жизненно важные услуги стал оказывать бизнес, основная цель которого стать еще богаче. Соблюдение нормативов требует больших расходов на топливо, технику и рабочую силу, которую нужно держать даже когда нет снегопада. Обвинять работников неправильно, в сутках только 24 часа и средства для превращения в сверхчеловека еще не придумали. Поэтому у фирмы не так много вариантов — экономить и не держать большой коллектив и парк техники, но тогда в случае ЧП нанимать субподрядчиков. Или иметь свой парк техники и его содержать, что требует больших затрат. Есть и третий вариант, который скорее всего и произошел в нашем городе — не тратить средства и работать тем, что есть. Печально то, что у данной фирмы нет постоянного коллектива и часто можно увидеть объявления о поиске рабочих.
Во всем виновата политика?
В происходящем недовольстве Николай Осипенко нашел политический след. Может, чиновников и часть депутатов катает по городу волшебник на вертолете, поэтому с высоты птичьего полета они не замечают, что происходит. Но другим приходится передвигаться чуть пониже.
Что же делать и как быть?
В нашем городе народный протест как музейный экспонат. В городе его не увидишь, а выставочный павильон для протеста — социальная сеть Facebook. В теории протестов быть и не должно. Человек раз в 4 года ходит на выборы и в случаи бездействия чиновников обращается к своему депутату. Но молодые на выборы не ходят, а взрослое поколение часто голосует по привычке. Прежде всего перемен должны захотеть сами жители.