"Видишь снег убирают? И я не вижу!" В Кохтла-Ярве огромные проблемы с уборкой улиц

"Гуляли у школы, и рядом бабушка пытается перейти проезжую часть, — падает, снова и снова, ноги утопают в снегу, и она плачет. Никак не может дойти до магазина. Сугробы ей по колено, проводили ее с детьми", — рассказывают местные.

"Да, у нас произошла похожая история, — отвечает Ульяна. — Бабушка застряла прямо в сугробе, муж помог ей выбраться. Даже деньги давала, до чего мы докатились… Мы конечно не взяли".

Это всего лишь некоторые комментарии, оставленные жителями Кохтла-Ярве после просмотра видео, в котором показали разницу уборки двух соседних городов.

Активисты народного движения "Кохтла-Ярве — Новая жизнь" впервые приняли участие в выборах и оказались избранными. В Кохтла-Ярве ходить на выборы не очень модно, многие считают, что все уже решено или каждому нужна кормушка — но рискнули. Явка поменять власть не дала. Но когда в городе наступил кошмар и чиновники не реагировали, избиратели обратились к своим депутатам.

Город не может выйти из снежного плена

Снега было много, спорить с этим нет смысла. Когда объявляют режим ЧП, ждать выполнения нормативов не стоит. Но если проходят дни, недели, и режим ЧП снят, а техники нет? Большая часть пешеходных переходов протоптаны жителями? Поход в садик с ребенком превращается в рискованное занятие с препятствиями. Машины скорой помощи не могу увезти нуждающихся… Перечислять можно долго. Обычно фирму спасала наша погода и потепление. Все таяло и можно было не спешить — никто выполнения нормативов в нашем городе не требует. Но эта зима решила не работать по плану.

Чиновники спешат на помощь!

Платят зарплату чиновникам жители и главная их задача- отстоять интересы своих работодателей. Но это все теория, у нас не Китай, где чиновников ждет жесткое и публичное наказание.