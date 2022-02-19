Украинская бобслеистка сдала положительную допинг-пробу на Олимпиаде в Пекине
Украинская бобслеистка Лидия Гунько, которая стала 20-й в одиночном бобе, сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх. В тесте на допинг 28-летней бобслеистки из Украины обнаружен дигидротестостерон, который является более активной формой тестостерона. Анализ она сдавала 14 февраля 2022 года. Гунько еще может оспорить результат теста на допинг и временное отстранение в антидопинговом отделе Спортивного арбитражного суда, а также — запросить вскрытия пробы "Б".
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.
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