Украинская бобслеистка сдала положительную допинг-пробу на Олимпиаде в Пекине

Украинская бобслеистка Лидия Гунько, которая стала 20-й в одиночном бобе, сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх. В тесте на допинг 28-летней бобслеистки из Украины обнаружен дигидротестостерон, который является более активной формой тестостерона. Анализ она сдавала 14 февраля 2022 года. Гунько еще может оспорить результат теста на допинг и временное отстранение в антидопинговом отделе Спортивного арбитражного суда, а также — запросить вскрытия пробы "Б".