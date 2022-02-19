Олимпиадa
19.02.2022, 11:55

Украинская бобслеистка сдала положительную допинг-пробу на Олимпиаде в Пекине

 
Украинская бобслеистка Лидия Гунько
Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency
Бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный тест на допинг 14 февраля на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства тестирования.

Украинская бобслеистка Лидия Гунько, которая стала 20-й в одиночном бобе, сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх. В тесте на допинг 28-летней бобслеистки из Украины обнаружен дигидротестостерон, который является более активной формой тестостерона. Анализ она сдавала 14 февраля 2022 года. Гунько еще может оспорить результат теста на допинг и временное отстранение в антидопинговом отделе Спортивного арбитражного суда, а также — запросить вскрытия пробы "Б".

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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