Россия обыграла Швецию по буллитам и вышла в финал Олимпиады

Первый период матча обошелся без заброшенных шайб, а сразу же после начала 2-й двадцатиминутки счет в матче, выкатившись на пятачок шведских ворот, открыл россиянин Антон Слепышев. Россия повела — 1:0.

Однако за 13 с половиной минут до конца третьего периода Швеция сравняла счет — Йонатан Пудас сделал мягкий наброс из круга вбрасывания, Хенрик Томернес подставил клюшку, а после того, как вратарь справился с броском, первым к шайбе успел капитан шведов Антон Ландер. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В овертайме в формате 3 на 3 шведы имели большое игровое преимущество, которое не сумели воплотить в гол.

В серии буллитов шведский вратарь отбил первые два броска россиян, а потом Вальмарку удался невероятный бросок, и шайба отскочив от блина Федотова, спикировала ворота. Впрочем, уже ответным броском Гусев сравнял счет. Йоаким Норстрём в свою очередь сделал счет 2:1 в пользу шведов, а вот Владимир Ткачев не сумел переиграть Ларса Йоханссона. После промаха Томернеса Егору Яковлеву удалось сравнять счет. Ландер не забил свой буллит — после первых пяти бросков счет стал 2:2. В серии дополнительных бросков победу России принес молодой нападающий Арсений Грицюк.

В воскресенье сборная России сыграет в финале с финнами. В матче за третье место шведы встретятся со словаками.

До матча

В своей группе россияне заняли первое место, обыграв команды Швейцарии и Дании, и проиграв Чехии, а в четвертьфинале вновь одержали победу над датчанами. Шведы в своей группе были вторыми (победы над Латвией и Словакией, поражение от Финляндии), но благодаря лучшим дополнительным показателям тоже попали напрямую в четвертьфинал, где обыграли канадцев (2:0).

Полуфинальный матч начался в 15.10 по таллиннскому времени.

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