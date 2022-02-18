ПРЯМО СЕЙЧАС | Россия ведет в игре со Швецией за выход в финал Олимпиады

Первый период матча обошелся без заброшенных шайб, а сразу же после начала 2-й двадцатиминутки счет в матче, выкатившись на пятачок шведских ворот, открыл россиянин Антон Слепышев. Россия ведет - 1:0.

Идет третий период.

В своей группе россияне заняли первое место, обыграв команды Швейцарии и Дании, и проиграв Чехии, а в четвертьфинале вновь одержали победу над датчанами. Шведы в своей группе были вторыми (победы над Латвией и Словакией, поражение от Финляндии), но благодаря лучшим дополнительным показателям тоже попали напрямую в четвертьфинал, где обыграли канадцев (2:0).

Полуфинальный матч начался в 15.10 по таллиннскому времени.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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